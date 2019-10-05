«Терпи и не ной. Хотела, получи» – Козловский «мстит» Боярской за обиды молодости?

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Актёр жёстко унизил и выставил свою первую любовь «нытиком».

История любви Данилы Козловского и Лизы Боярского достаточно плачевна. Университетский роман закончился громким разрывом, участие в котором принял знаменитый отец актрисы Михаил Боярский. Как заявляла первая жена Данилы Уршула Магдалена Малка, он всю жизнь любил только одну, но быть вместе им не предначертано. Похоже, спустя много лет чувства Данилы не пропали, а только остыли, хотя и сейчас он провоцирует первую любовь хоть на какие-нибудь эмоции.

Недавно Боярская на странице в Instagram пожаловалась поклонникам, насколько у нее жесткий график работы. За несколько суток ей нужно не просто сменить не одну рабочую площадку, но съездить в другой город, выступить в театре и снова в путь. Многие из звезд поддержали свою коллегу, ведь прекрасно понимают, насколько нелегка работа актрисы. Козловский, в свою очередь, слишком грубо отреагировал на пост. «Терпи и не ной. Хотела, получи» – сложилось впечатление, что он специально своими словами хотел ее задеть и даже намекнуть на нечто большее.

Может быть, Козловский «мстит» Боярской за обиды молодости. Если бы она не поступила в театральную академию, то они бы никогда не познакомились. Следовательно, его сердца не было б разбитым. Теперь и она терпит страдания из-за работы, а он, похоже, не может смириться, что эта женщина не принадлежит ему.

Напомним, Козловский и Боярская стали встречаться во время обучения в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Но вскоре пара рассталась. Михаил Боярский запретил дочери строить семью с «неоперившимся юнцом» и, похоже, навсегда перечеркнул ее женское счастье. Сейчас уже ничего не исправить: Лиза давно замужем, а Данила сожительствует с актрисой. Хотя детей у него все равно нет. Возможно, все дело в отсутствие любимой женщины.