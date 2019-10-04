«Пляски на костях» или как Бледанс зарабатывает на «наркотиках» Бочкаревой

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Эвелина готова пойти на «подлость» ради порции популярности.

Звезды шоу-бизнеса частенько практикуют «пляски на костях» своих коллег, чтобы поднять свой рейтинг. Ради очередной, хоть и незначительной, доли популярности, Бледанс, похоже, решила на ситуации с «наркотиками» Бочкаревой.

Слава Эвелины постепенно меркнет, как и у других звезд, и, чтобы поддерживать ее необходимо совершать различные «хайповые» поступки. Бледанс решила «далеко не идти» и найти минутку своей популярности на скандале с «Дашей Букиной», у которой в трусах якобы нашли «наркотики». В последнее время то и дело, что все говорят об этой неприятной ситуации и чтобы влиться в этот поток, Эвелина опубликовала пост на своей странице в Instagram. Помимо этого, она пошла на шоу, где «перемыли кости» Бочкаревой.

Бледанс написала целую лекцию на тему наркотиков и их пагубного влияния на организм человека. Конечно, многие сразу могли подумать, что Эвелина просто добрый человек, который хочет уберечь всех от запрещенных веществ, но все выглядит иначе. Вся «забота» Бледанс появилась именно тогда, когда прошумел скандал с Бочкаревой. Следовательно, похоже, что Эвелина не брезгует и зарабатывает на «наркотиках» в трусах «Даши Букиной».

Однако Бледанс не учла одного, что «хайп» который она получит ненадолго, скоро уйдет, а репутация останется. Конечно, за этот промежуток времени, пока будет актуальна тема о запрещенных препаратах, Эвелина извлечет свою выгоду и заработает себе немного денег. В связи с тем, что о Бледанс многие забыли и ей приходится посещать различные передачи, это будет очень кстати, и она сможет поправить свое финансовое положение.