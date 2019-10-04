«Не знаю кто» или как Борисова унизила располневшую Лену Полено из «Букиных»

Сегодня, 22:05

Актрису Юлию Захарову, сыгравшую жену Толика, Дана попросту не узнала.

Телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками в Instagram новостью о своем участии в новом выпуске «Звезды Сошлись» на НТВ, который выйдет уже завтра. Знаменитость была приглашена туда в качестве гостя. Среди присутствующих в студии была и актриса Юлия Захарова, больше известна по роли Лены Полено из сериала «Счастливы вместе».

В совместное фото телеведущей с приглашенными знаменитостями попала и Захарова, позже в Stories Борисова отметила всех кроме Лены Полено подписав: «Не знаю кто это». Можно подумать, Дана Борисова специально унизила располневшую и забытую Лену Полено из «Букиных» или же телеведущая действительно попросту не узнала Юлию Захарову, ведь прошло уже столько лет.

Одно остается неясным, обе женщины сидели на программе на расстоянии вытянутой руки и возможности познакомиться или напомнить о себе у Захаровой было уйма, наверняка она так и поступила. Не исключено и то, что Борисова не за хотела «знаться» с актрисой одной роли, так как с ней были более знаменитые персоны. Примечательно, что для публикации в Instagram Борисова «обрезала» Юлию, будто ее там и не было. Нельзя исключать и тот вариант, что Захарова изменилась настолько, что ее перестали узнавать даже коллеги.