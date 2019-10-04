В «кандалах» родителей или как дочь Алсу стала «покорной игрушкой» для матери

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Певица закрывает рот ребёнку при любой возможности, чтобы девочка не «болтала» лишнего?

После скандала с «липовой» победой на шоу «Голос. Дети» семья Алсу залегла на дно. Никаких громких разбирательств не последовало, зато победившая Микелла продолжила выступать в качестве певицы и развивать себя в этом направлении. Но отношения между матерью и дочкой далеко не идеальные. Это стало понятно во время Интернет-программы «Пятница с Региной». В гости к Тодоренко и Топалову пришла Алсу с девочкой. «Кандалы» родителей и жесткий контроль не оставил никого равнодушным.

Неоднократно в шоу прозвучали фразы: «Давайте переснимем, Микелла, ты не ровно спела», «Я мечтала знать много языков, поэтому теперь моя дочь будет их учить». При удобном моменте артистка перебивала ребенка, пыталась сама рассказать историю, лишь бы девочка не наговорила что-то не так. Из-за постоянной учебы и выступлений у нее практически не остается свободного времени, а звездная мать, похоже, видит лишь единственную цель — сделать ее лучше себя.

Даже зрители в Сети заметили, что дочь Алсу стала «покорной игрушкой» для матери. Они были шокированы, когда увидели, что Абрамова контролирует слова и действия своей девочки, пытаясь сделать из нее собственный идеал и, вместе с тем, лишает детства.

Сейчас Микелле уже 11 лет, а для Алсу она уже стала «управляемой куклой». Желание Абрамовой быть лучше хейтеры высмеяли, зато открытость девочка пришлась каждому по душе.