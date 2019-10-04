Привычки «нищенства» или как Ивлеева с Элджеем «выживают» на дешевом фаст-фуде

Сегодня, 17:04

Не устрицы и не лобстер — «богатенькие» молодожены ужинают чипсами и сухариками.

Многие знают, что Настя Ивлеева и Элджей зарабатывают огромные суммы денег. Однако несмотря на заоблачные гонорары, звезды продолжают использовать привычки «нищенства» и питаются различными дешевыми фаст-фудами.

Если кто-то думает, что артисты такого уровня не могут употреблять в пищу различные вредные дешевки, то он глубоко ошибается. Конечно, допустим тот же Киркоров, может употреблять в пищу такое, но делает он это так, чтобы никто этого не видел, ведь имидж важнее. Но для Ивлеевой и Элджея, похоже, что это в порядке нормы и они не стесняются это демонстрировать. Настя часто перекусывает «Дошираком» и употребляет различные сухарики и чипсы, которые не славятся «полезными» свойствами.

Однако, как говорится, муж и жена — один сатана и, кажется, Ивлеева подсадила на фаст-фуд и Элджея. Артист опубликовал на своей странице в Instagram Stories, в котором показал, как Настя «затаривает» полную корзину вредных продуктов, а в основном чипсов и сухариков. Не сложно догадаться, что эта покупка будет использована как ужин или завтрак. Выходит, что женившись на Ивлеевой, Элджей теперь «выживает» на дешевых продуктах вместо того, чтобы «рассекать» по дорогостоящим ресторанам.

Кажется, что виной такому пристрастию к вредным продуктам, послужила привычка из безызвестности. Ведь ранее Элджей и Ивлеева были мало кому интересны и могли себе позволить питаться различной дешевой едой, но никак не лобстерами и омарами.