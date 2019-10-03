«Пожирает» меха взглядом или как Волочкова «выпрашивает» шубу у любовника

Вчера, 23:12

Примерила, помечтала — сняла, балерина так и не купила вожделенную вещь.

Анастасия Волочкова «позиционирует» себя как белый лебедь и считает, что она достойна только дорогих и роскошных вещей. Однако желания и реальность отличаются друг от друга и балерина это прекрасно осознает. Следовательно, чтобы быть «роскошной», Волочковой была необходима шуба, но из-за финансовых проблем, о которых часто говорят в сети, она не может себе ее позволить.

Однако трудности не мешают Анастасии «пожирать» меха взглядом, и недавняя фотосессия тому доказательство. Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram целый ряд снимков в различных шубах. Обычно звезды так делают, когда хотят, чтобы им помогли выбрать наряд, но Анастасия разместила фотографии не с целью получения рекомендаций, а просто на показ. Однако, после примерки многочисленных экземпляров шуб, она приобрела только фотографии, но не изделие. Примерила, помечтала и сняла…

Кажется, что у Волочковой попросту отсутствуют финансы, и она не может самостоятельно позволить себе купить ту или иную вещь. Однако, похоже, что на этот случай у нее есть запасной вариант в виде любовника. Показав дома многочисленные фотографии в шубах, Анастасия, похоже, будет давить на жалость, и «выпрашивает» меховое изделие.

Конечно, не исключено, что Волочковой удастся уговорить любовника на покупку, но это маловероятно. В силу того, что шубы из натурального меха стоят нехилых денег, а «кавалер», как говорили в СМИ, работал охранником в супермаркете, не сложно понять, что покупка у Анастасии в «пролете».