Как мордочка шарпея - Регина Тодоренко опозорилась на ТЭФИ «обвисшими» коленями

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Набранный за время беременности лишний вес, видимо, продолжает о себе напоминать.

В минувшую среду Регина Тодоренко в Московском театре мюзикла получила статуэтку ТЭФИ как лучшая телеведущая утренней программы. Но выход в свет и радость от награды были омрачены позором, когда девушка продемонстрировала свои «обвисшие» колени.

На церемонию вручения награды Тодоренко на свой страх и риск пришла в весьма коротком чёрном платье. Видимо для того, чтобы продемонстрировать постройневшую фигуру. Однако небольшие жировые отложения, как мордочки шарпея расположившиеся на коленях телезвезды, красноречиво намекнули на то, что борьба с лишними килограммами ещё не закончена. Как рассказывала сама Регина, за время беременности всего она набрала порядка 18 килограммов.

Стоит отметить, что с подобной «проблемой» в области коленей мирно сосуществуют многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Среди них можно выделить 37-летнюю Веру Брежневу и 44-летнюю Яну Рудковскую, у которых возраст уже берёт своё и справиться с «обвисающими» коленями становится всё сложнее. Однако 29-летней Регине Тодоренко в таком случае пока ещё рано страдать от подобных напастей.

Впрочем, не исключено, что внешний вид ног усугубил неудачно упавший свет, и в реальности дела ведущей обстоят куда лучше.