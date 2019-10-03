«Исповедь пьяной балерины» – В Сети возмущены «странным» поведением Волочковой

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Беспричинный смех, кальян, бессонница - фанаты считают, что Анастасии нужно срочно искать нового жениха.

О пристрастии Анастасии Волочковой к алкоголю фанаты говорят давно. Однако новое видеообращение, записанное звездой для многочисленных хейтеров, не только убедило их в своей правоте, но и вызвало бурю возмущения «странным» поведением.

Так, в новом ролике Анастасия решила вывести на чистую воду всех «подписчиков с нулями в кубе», кто «пытается учить её жить» в комментариях к постам. Обращение было записано и опубликовано в Instagram балерины ночью, в связи с чем пользователи сделали вывод, что танцовщица мучается от бессонницы, одиночества и безделья, поэтому не нашла занятия лучше, чем тщательно изучить аккаунты хейтеров.

«Исповедь пьяной балерины… зачем бутылки убрала со столика? Оставила бы уже…» - коротко прокомментировал видео один из подписчиков.

Впрочем, пользователей Сети возмутили не столько слова Анастасии, сколько её странности в поведении. От их внимания не укрылось то, что настроение звезды балета меняется подозрительно быстро, а серьёзное выражение лица чередуется с беспричинным смехом. По их мнению, «виноваты» в этом могут быть кальян, который стал частым «спутником» Волочковой, алкоголь или же какие-то запрещённые препараты.

Чтобы избавиться от губительных пристрастий и навести порядок в жизни, как считают фанаты, балерине стоит покончить со своим затянувшимся одиночеством и срочно найти нового жениха.