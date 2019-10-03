Тимати испортил жизнь или что стало с Гуфом после «проплаченного» клипа «Москва»

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«Чувствую, что меня отъюзали», — поделился рэпер.

Впервые после выпуска совместного с Тимати клипа на песню «Москва» Гуф дал развернутое интервью, в котором рассказал, насколько сильно эта работа изменила его жизнь в худшую сторону. Откровенными подробностями о том, что с ним стало, рэпер поделился с Ксенией Собчак.

Алексей Долматов рассказал, что совершенно иной стала даже его повседневность. По его словам, в отличие от Тимура Юнусова, он ходит по улице без охраны и всегда переживает о том, как люди могут повести себя с ним. Из-за клипа у Гуфа появилось столько хейтеров, что он, похоже переживает, что они могут причинить ему физический вред — не зря же теперь он постоянно читает в Сети, как сильно его ненавидят. Все это, по-видимому, заставляет его бояться за свою жизнь.

Кроме того, рэпер поделился, что теперь постоянно ловит на себе недовольные или даже презрительные взгляды. Он говорит, что те, кто раньше бы подошли для совместной фотографии, сейчас могут в открытую нецензурно о нем высказаться и, естественно, больше не подходят. В то же время Гуф жалуется: «Мне важно, чтобы меня уважали», но, с его слов, где-то 70% его подписчиков от него отвернулись. «Чувствую, что меня отъюзали» — с грустью заметил Долматов.

Примечательно, что после скандала с клипом по-хамски с ним стали обращаться даже официанты в ресторанах, к чему исполнитель оказался абсолютно не готов и теперь находится в отчаянии. Очевидно, только теперь он понимает, как сильно изменилась его жизнь после одного решения записать совместную песню с Тимати.

Впрочем, последний, кажется, совершенно не переживает о волне хейта, которая на них вылилась. «Там, где надо, уже оценили», — сказал он Гуфу после того, как ролик был удален из Сети. Похоже, он нисколько не стеснялся, судя по всему, проплаченного клипа и втянул в дело Долматова только ради личных целей, нисколько не подумав о его репутации, в результате чего и испортил ему жизнь.