«Встал и вышел!» - Ведущий «Дома-2» с позором выгнал Рапунцель и Дмитренко

Сегодня, 17:00

Черкасов взбесился из-за поведения пары и высказал им все, что думает.

На лобном месте произошел очередной «взрыв»: ведущий «Дома-2» дал отпор парочке, которая, видимо, почувствовала себя королями жизни, живя в комфортных условиях телепроекта. «Ты меня, во-первых, не перебивай», - вразумлял Черкасов Дмитренко, который вел себя вызывающе, будто провоцируя публичную разборку.

«Дим, покинь лобное, пошел вон, встал и вышел!», - произнес взбешенный ведущий и с позором выгнал Дмитренко, а затем и Ольгу Рапунцель, после чего вслед продолжил «уничтожать» молодых людей, вскрывая их истинную сущность. «Семья ваша – фейк, отношения ваши – фейк», - Андрей продолжал «крушить» изгнанных с собрания участников.

Видимо, ведущий не смог больше держать в себя все то, о чем и так догадываются многие поклонники реалити-шоу, но продолжают следить за выпусками по причине ярких «спектаклей», которые неизменно заканчиваются публичным насилием и тасканием за волосы по полу. Дмитренко и Рапунцель раскрыли собственную суть в полной мере, а измены мужчины и «вымогательство» Ольгой откупа за поход налево и вовсе зарубило репутацию этих участников на корню.

Девушка потребовала 200 тысяч рублей после известия о неверности Дмитрия, которого «застукали» с Марией Кохно. Сестры Рапунцель привезли на шоу и мать – Татьяна Владимировна едва не покинула проект, поскольку дочки «выживали» женщину и не хотели, чтобы та участвовала в съемках.

Ольга и Алена родились в бедной семье и выросли в неблагополучном районе, потому и вцепились в «Дом-2», где люди зачастую утрачивают связь с реальностью и ведут себя откровенно по-хамски. Отношения Ольги и Димы развивались нестабильно, как это и заведено в шоу: Рапунцель билась в истерике, Дмитренко бегал налево – классическая ситуация.

Тем не менее, «сказке» может прийти конец, если участники и дальше будут провоцировать ведущих на ответные реакции и истошно вопить, будто ужаленные.