Забастовка на «Первом» или Борисов угрожает уволиться с приходом Собчак на «Пусть говорят»?

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Об этом рассуждают пользователи сети, которые встали на сторону ведущего.

В период, когда Ксения Собчак и Константин Богомолов готовились к бракосочетанию, в сети появились слухи о том, что Ксения станет новой ведущей программы «Путь говорят». После торжества началась трансляция промо-ролика, в котором Собчак разговаривает по телефону с неким Андреем и сообщает ему о том, что получила предложение, от которого невозможно отказаться. После этого, началась целая забастовка на «Первом».

Пользователи сети были возмущены изменениями и категорически не хотели видеть Собчак в качестве ведущей: «Нельзя же так испытывать терпение народа с этой дамой, вышедшей из Дома-2 и несущей повсюду его псевдокультуру. Сыты ее выходками по горло, пусть ею эпатажный режиссер дома любуется», «Не место таким людям на центральном канале страны, пусть продолжает работать на ТНТ, там любят юмор и смех», «Если Собчак станет ведущей, вообще первый смотреть не буду, как и многие мои знакомые».

По всей видимости, Дмитрий Борисов тоже недоволен сложившейся ситуацией. Несмотря на то, что ведущим предлагалось работать посменно, на контакт друг к другу они так и не пошли. В подписках у Борисова - Собчак отсутствует. Недавно в сети появилась информация о том, что «Первый канал» удалил промо-ролик и задержал выход программы с новой ведущей.

Почему дирекция изменила решение? Это связано с тем, что Борисов угрожает уволиться с приходом Собчак на «Пусть говорят», считают пользователи сети. Или же «Первый» испугался падения рейтингов, потому, как огромное количество телезрителей выразили своё недовольство, а это большие риски потерять всё, что создавалось годами. Выходит, что Собчак не суждено появиться на федеральном канале, по крайней мере в ближайшее время.