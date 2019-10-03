Обнищавший Витас сбежал в Китай за новым гражданством?

Сегодня, 01:00

Так считают поклонники певца. Ведь в России его дела на ладан дышат, а в Поднебесной дожидается роскошный особняк и всенародная слава.

Витас стал популярен в России в начале 2000-х гг. благодаря песне «Опера №2». Однако сегодня о нем мало кто помнит. А ассоциируют его все так же с тем одним-единственным хитом, хотя других музыкальных композиций у певца предостаточно.

Недавние попытки возродить былую популярность не увенчались успехом. Поклонники обвинили кумира в том, что он использует все те же образы и костюмы, что и 20 лет назад. Кроме того, они удивились, услышав не «живой» голос Витаса, а фонограмму.

Однако так плачевно дела обстоят лишь в России. В Китае же Витас поистине является народным кумиром. Так, продюсер артиста – Сергей Пудовкин, рассказал, что в Чунь Цине Витасу однажды пришлось просидеть в канализации 3 часа. Таким способом певец пытался спастись от толпы фанатов, которые желали видеть кумира.

По признаниям Витаса, в Китае он не выходит на улицу без охраны. Иначе ему не дадут прохода. Помимо регулярных концертов, певец снимается в китайских фильмах. В Поднебесной он проводит большую часть года. К слову, здесь у него имеется собственный особняк, который находится в Шанхае.

Продвигать на азиатском рынке Витас стал и свою 10-летнюю дочь Аллу, от которой публика, кстати, в еще большем восторге.

Наблюдая за всем этим, поклонники пришли к выводу, что обнищавший в России Витас целенаправленно сбежал в Китай. А его целью является новое гражданство. Ведь там у него есть все – деньги, слава, успех. И несмотря на то, что стать гражданином КНР достаточно сложно, у российского певца есть на это все шансы.

Дело в том, что он занимается благотворительностью. Певец оказывает финансовую поддержку пострадавшим от природных катаклизмов и простым малоимущим жителям страны. Благодаря этому Витас сможет с легкостью получить гражданство. По законам КНР, человек, инвестирующий в развитие страны, имеет высокие шансы стать ее полноправным гражданином. Однако сумма этих капиталовложений должна быть не менее 2 млн долларов.

Но это для Витаса не проблема. Ведь его гонорары иногда достигают отметки в 1 млн евро, утверждает продюсер певца.