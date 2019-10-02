Гордона погонят вслед за Барановской с «Первого канала»?

Сегодня, 08:00

Ведущий, похоже, предвидит скорое увольнение, поэтому стал «продвигать» жену на ТВ. 25-летняя Ноза станет кормильцем семьи, пока престарелый муж будет нянчить детей?

В Сети распространилась информация, что в скором времени своего места в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале» может лишиться Юлия Барановская. В первую очередь, это связано с неподобающим поведением девушки.

Барановская часто бывает замешана в алкоскандалах, а также участники программы жалуются, что на съемках «Мужское/Женское» ведущая слишком агрессивна и необъективна.

Но как выясняется, вслед за Барановской погнать с «Первого» могут и ее соведущего – Александра Городона.

Дело в том, что негативные отзывы теперь посыпались в адрес 55-летнего ведущего «Мужское/Женское». Участники шоу утверждают, что Гордон легко может оскорбить или довести перепалку чуть ли не до драки, а в перерывах он успевает принять горячительного.

Видимо, руководство уже поставило жесткий ультиматум Александру по поводу его пребывания на «Первом». Иначе как еще объяснить, что ведущий вдруг стал пиарить свою 25-летнюю жену – Нозанин Абдулвасиеву. То она появится в эфире шоу, то даст провокационное интервью о том, что ее права как таджички ущемляют в Москве.

Складывается впечатление, что Гордон намеревается сделать из Нозы вторую Екатерину Гордон (вторая жена журналиста). После связи с Александром она стала скандальным адвокатом, которая специализируется на представительстве «звездных разведенок». А из новой жены ведущий, похоже, намеревается сделать борца за права нацменьшинств. Таким образом получится, что в финансовом плане семья ничего не потеряет. При раскладе, если Гордона выгонят, то его жена сможет обеспечить доход.