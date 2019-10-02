Не олигарх и не охранник…Кто сделал предложение Анастасии Волочковой?

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Новый мужчина балерины смирился с ее характером и не желает слушать про ее прошлую распутную жизнь.

Анастасия Волочкова сегодня чувствует себя очень счастливой и просит порадоваться за неё. Балерина раскрывает причины такого приподнятого настроения, ее любимый мужчина сделал ей предложение. Многие подписчики Примы гадали: кто же этот счастливчик, который готов бороться со всеми трудностями жизни Анастасии? У прессы были предположения, что это охранник спа-салона Малик или же какой-нибудь очередной олигарх. Но нет! Не олигарх и не охранник. Мужчиной ее мечты оказался журналист «Первого канала» и герой программы «Пусть говорят» Денис Сорокин. В своей соцсети на мужчину напали подписчицы, которые напомнили о темном прошлом

Волочковой.

«Это всем известно из первых уст, так сказать…Анастасия очень откровенная девушка, всегда делится своими интимными связями и «дружеский секс», кстати, она сама придумала. Так что получается, что мимо нее не прошел не один «друг». И пожалуйста, не обижайте Настю, отрицая ее сексуальные связи, ведь она так старается…показать, какая она востребованная», - пишет подписчица Дениса. «Вы мне пожалуйста о Насте больше не пишите. Эту тему надо оставить в прошлом», - заявил Сорокин. «Да, да…это очень больно вспоминать…такую жену упустили», - продолжает издеваться пользовательница соцсети. «Ну не упустил, конечно. Мы попозже все расскажем», - заявил Сорокин.

Становится понятно, что мужчина действительно влюблен в балерину и наплевал на все грязные ситуации, окутывающие Настю. Балерина стала реже выпивать, стала вести здоровый образ жизни, правильно питаться и соблюдать диету. Настя готовит фантастическую свадьбу и уже подобрала себе свадебное платье.

Единственным минусом является тот факт, что дочь наотрез отказывается посещать бракосочетание своей мамы. Она до сих пор очень обижена за ситуацию, произошедшую между ней и Маликом. Тогда охранник спа-салона посоветовал Насте выставить дочь за дверь, а вернее к отцу. На что, тогда еще выпивающая Волочкова, так и поступила. Теперь Ариша живет с папой, а ее комнату переоборудовали в офис Дениса Сорокина.