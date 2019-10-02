Красавчика «вытурили» из Голливуда за профнепригодность или куда вернется Саша Петров?

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Актер убегал из российского кинематографа в поисках роли в Голливуде, но оказался не настолько талантлив, а фильм с его участием был провальным.

Не для кого не секрет, что еще год назад Саша Петров успешно от снялся в сериале «Полицейский с Рублевки». А потом неожиданно заявил, что больше не хочет работать на российский кинематограф и собирается покорять Голливуд. Так как следующий сезон сериала был предусмотрен, но из-за ухода Петрова его не стали снимать. Актер подставил всю съемочную группу: продюсеров, режиссеров и его коллег-актер. Из-за этого актерам пришлось разбежаться кто-куда на разные каналы, поскольку «ТНТ» не смог им найти применение. Саша Петров вроде бы успешно поехал покорять Голливуд, где замутил с дочкой известного продакшина и главного акционера киностудии «Paramount Pictures», написали зарубежные издания. Влиятельный папа Джим Янопулос для своего нового зятя был готов на все и даже свергнуть легендарного актера Леонардо Ди Каприо, которого также рассматривали для роли в этом трейлере. Но, как оказалось, несколько месяцев съемок Петрова в Голливуде и парень неожиданно возвращается на Родину. Фильм так и не выпущен, проект и деньги на него заморожены.

Продюсеры терпят убытки.

Очевидно, что красавчика «вытурили» из Голливуда за профнепригодность. Саша оказался героем одной роли, не смог сыграть брутала в боевике. Куда же теперь вернется Саша Петров? Зрители все еще надеются, что Саша попросит продюсеров «Полицейского в Рублевки» возобновить съемки, ведь он был в этой роли очень гармоничен. Другой вопрос, смогут ли простить его актеры, которых он так жестко подставил.

Чтобы все понимали, сериал собрал колоссальный тираж по просмотрам и огромную сумму более 1 млрд рублей. Представляете какой успех и заработок предвещали актерам «Полицейского»? Кинокритики припоминают, что за минувшее время Петров снялся еще в трех фильмах, которые стали провальными для его карьеры: «Анна», «Герой», «Текст». Напрашивается поговорка на подобный случай: «Не кусай руку кормящего тебя!»