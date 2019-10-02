Малахову нужна только сенсация! Шурыгина вынуждена молчать о беременности из-за передачи «Прямой эфир»

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Диана ради денег готова и фотографии старые постить.

Диана Шурыгина подружилась с Андреем Малаховым после скандальной программы «Пусть говорят» с ее участием. Видимо, в тот момент Андрей и заключил договор с молодой актрисой. Малахов случайным образом свел Диану с будущим мужем Андреем. И вообще телеведущий сильно повлиял на судьбу девушки. Не появилась бы скандальная передача в эфире «Первого канала», Диана бы не зарабатывала таких денег, как сейчас. Скорее всего, девушка жила бы обычной не публичной жизнью. Когда Андрей Малахов работал на «Первом канале», выпуск с Дианой побил все рекорды. Поскольку Андрею нужна только сенсация, Шурыгина вынуждена молчать о беременности. Видимо, в планах Малахова поднять большие рейтинги на телеканале «Россия-1».

Диана долгое время выкладывает старые фото, снимает в stories только лицо. Подписчики девушки заметили, что у Шурыгиной стали большие щеки и разбухли губы, как будто отекли. Если присмотреться лицо Дианы на более старых фото, вытянутое и впалые щеки. Диана постоянно капризничает и показывает свое недовольство подписчикам.

У беременных женщин случается такое часто, меняется гормональный фон. К тому же, Диана злится, что не может показать пузико своим подписчикам, но ради больших денег приходится терпеть и прятать живот под одеждой оверсайз. По-видимому, скоро на «Россия-1» выйдет новый выпуск с Шурыгиной. Малахов будет разбираться, и брать ДНК-тест на отцовство у супруга Дианы и ее молодого ухажера, — с которым Шурыгина отдыхала за границей.