Виновата Навка… Одинокая Лиза Пескова ненавидит отца из-за ухода из семьи?

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Депрессивный пост дочери пресс-секретаря Путина пролил свет на её отношения с высокопоставленным родителем.

Вчера Лиза Пескова оставила меланхоличный пост в Instagram об одиноком детстве во Франции. По словам девушки, воскресенье было для неё «ненавистным днём» из-за необходимости каждый раз возвращаться из Парижа в интернат и проводить там вечера одной, без друзей и родни.

Дочь «друга Путина» Дмитрия Пескова прямо не назвала причины своего одиночества, однако между строк отлично читалось, кто в нём виноват.

«А еще я поняла, что если ты с 12 лет принадлежишь сама себе, растешь практически без родителей, выезжая только на выходные в Париж (и то не к ним, так как они вообще в другой стране), то к 21 году появляется чувство, что ты нагулялся и интерес ко всем тусовкам пропадает», - написала Лиза в Instagram.

Пескова «растёт без родителей» именно с 12 лет не просто так: тогда шёл 2010 год и её отец только увлёкся новой пассией — фигуристкой Татьяной Навкой. К слову, тогда он был женат на матери Лизы, Екатерине.

Видимо из-за разногласий в высокопоставленной семье Пескову-младшую «сплавили» во Францию, чтобы она не мешала родителям выяснять отношения. Всё-таки уход из семьи чиновника такого уровня вряд ли проходил гладко.

Разрыв Дмитрия и Екатерины проходил целых два года — пара официально развелась только в 2012 году. После этого Лиза уже была никому не нужна и предоставлена самой себе: мама во всю налаживала личную жизнь, а отец наслаждался уже сложившейся.

Видимо все оппозиционные выходки Лизы уходят корнями в ненависть к отцу — уйдя из семьи, Песков разбил сердце её матери и отправил её одну в другую страну. Теперь обеспеченная всем материальным, но недолюбленная девочка мстит папе участием в митингах и провокационными постами. Лиза выступает не против этой власти, а против конкретного её представителя.