Жена Мартиросяна от одиночества и ревности к Кошкиной вымещает злость на известных брендах

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Жанна не знает уже на ком сорваться помимо мужа.

Слухи о романе Яны Кошкиной и Гарика Мартиросяна становятся все громче и ярче. Ни одна из сторон не признает и не отрицает служебного романа. Но обозреватели уже дошли до жены Гарика и начали оставлять комментарии под постами Жанны.

«Что в СМИ сообщения ходят про Кошкину? Что Мартиросян спит с ней и проплатил ее в роли ведущий на ТНТ? Разве так можно писать? Враньё это, не так ли?», — интересуются инсайдеры.

У жены Гарика живая аудитория, чаще всего Жанна отвечает своей публике на комментарии и часто задаваемые вопросы. Но на это сообщение решила никаким образом не реагировать. Скорее всего, супруга Гарика решила побеситься в одиночестве и не выносить проблемы с супругом из избы. В любом случае Жанну сильно цепляет информация о том, что Гарик ходит налево. Поэтому от тоски и ревности к Кошкиной жена Мартиросяна решила вымещать злость на известных брендах одежды. Жанна выставила несколько луков с показа мод бренда Gucci.

И высмеяла практически все образы, так же супруга юмориста написала хештег «модный коллапс». Стоит заметить, что на дизайнера Жанна не обучалась, в свое время женщина училась на юриста. Многие понимают, что она светская львица, но не на столько, чтобы обзывать безобразием творение известных модельеров. Говорить, что туфли не подходят сюда, выбранные обученным и понимающим человеком в моде, полное невежество. Скорее всего, этот негатив идет на фоне того, что Жанна домохозяйка, часто дома одна, муж на работе или у Кошкиной. От этого «крышу и рвет» у пока еще супруги шоумена.