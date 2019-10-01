У кого, что болит…Ксения Бородина высмеяла «мужское достоинство» Уилла Смита

Сегодня, 19:00

Ксения своим выражением задела чувства Курбана.

Ксения Бородина совсем перестала подбирать выражения. Ксюша частенько разговаривает на взрослые темы. А сейчас Ксения с мужем полетели покорять США. Пара исполняет давнишнее желание Ксюши, телеведущая давно хотела устроить тур по США. На данный момент Ксения находится в Лос-Анджелесе, рассматривает местные достопримечательности. На «Аллее звезд» телеведущая фотографировалась с именными звездами американских артистов. А так же там есть отпечатки рук и обуви знаменитых людей: Майкл Джексон, Уилл Смит и многие другие. Когда Ксюша подошла к отпечатку обуви Смита она удивилась большому размеру ноги, но когда увидела отпечаток рук, Бородина засмеялась.

«Руки маленькие — плохой признак», — Бородина высмеяла «мужское достоинство» Уилла Смита.

Ходит поверье, что у мужчины размер достоинства напрямую зависит от размера рук. Как говорится у кого, что болит, тот о том и говорит. Но если Ксению беспокоит размеры мужа, то нужно решать этот вопрос только с ним, а не на голливудских актеров перекидывать проблему личного характера.

Видимо, Бородина поругалась с мужем и в очередной раз хочет его обидеть жестоким образом. Может быть, Ксения ведет грязные игры и напрочь хочет растоптать самолюбие Курбана? Несмотря на то, что Бородина позволяет себе такие выходки в сторону супруга, он не опускается до ее уровня. Курбан не оскорбляет Ксюшу в ответ, видимо, понимает, что если обзовет свою жену, то останется без карманных денег.