Споры из-за наследства: почему родственники Заворотнюк до сих пор хранят молчание?

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Полу миллиардное состояние вынуждает родственников терпеливо ждать смерти актрисы, как грызущиеся гиены.

Анастасия Заворотнюк прожила бурную жизнь и оставила после себя большую разношёрстную компанию наследников — двоих взрослых детей от второго брака, Анну и Майкла, мужа Петра Чернышёва с 11-месячной дочкой Милой и маму Валентина.

Если многочисленные публикации о скорой смерти актрисы и её нынешнем недееспособном состоянии правда, то на головы Анны, Майкла и Петра в скором времени свалится огромное наследство. Если быть точным, одна только недвижимость артистки журналистами НТВ была оценена в 500 млн рублей, а сумма накоплений на счетах так и осталась неизвестна.

Возможно именно из-за огромного наследства вся семья артистки продолжает сохранять молчание относительно её состояния. Пётр, Анна, Майкл и Валентина друг другу практически чужие люди и могут готовиться к будущим судам уже сейчас.

Скандальная история пропавших миллионов Жанны Фриске и последующей ссоры её родителей с мужем Дмитрием Шепелевым научила всех публичных личностей простому правилу — пока умирает кто-то богатый, молчи. Иначе всё сказанное тобой ранее смогут использовать другие наследники.

То, что родственники до сих пор хранят молчание о состоянии актрисы говорит об одном — Анастасия близка к смерти. Видимо они терпеливо ждут, пока Заворотнюк умрёт и начнутся судебные споры за наследство.

Такова доля богатого человека, занимавшегося больше обогащением, чем семьёй — в итоге возле его одра соберутся гиены, готовые перегрызть друг другу глотки за то, что после него останется.