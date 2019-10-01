Звучит абсурдно, но Вячеслав Зайцев на Comedy Club «закрыл рот» Гарику Харламову и Павлу Воле

Сегодня, 07:00

Юмористы неудачно похвастались своими брендами одежды.

Всем известно, что у Гарика Харламова и Павла Воли есть свои бренды одежды. У Павла бренд называется VOLЯ WEAR, а у Гарика по большей части интернет-магазин с забавными футболками. Видимо, в связи с этим на Comedy Club пригласили модельера — Вячеслава Зайцева, чтобы телеведущие подольше прорекламировали свои бренды одежды. Вячеслав рассказал о новой детской коллекции одежды, объектом вдохновения стали русские народные сказки.

«Вячеслав, Гарик, Павел, давайте поговорим, как три кутюрье», — сказал Воля.

Зайцев недолго думая задал заумный вопрос «коллегам»: «Вы выпускаете BRAND-A-PORTER или Конфекцию?».

Гарик сделал глупое лицо и ответил: «Да». По юмористу заметно, что он ничего не понял из сказанного российским модельером. Воля после этого решил сумничать и отшутиться, чтобы не выглядеть глупо. Воля отреагировал так, что бы ни ел Гарик, он в итоге выпускает конфеты. Звучит абсурдно, но получается, что Зайцев молниеносно «закрыл рот» Гарику и Воле. Шоумены на сцене вынесли даже то, насколько наваривается модельер на своем имени. Вячеслав рассказал, что по факту его футболка стоит 300 рублей, а продаются они за 3000 рублей. Чистый навар модельера составляет 2800 рублей с одной футболки. Гарик рассказал, что его навар составляет 2000 рублей с футболки. Если посмотреть одежду на сайте у Паши цена спортивного костюма в среднем 9000 рублей. По-видимому, больше всех на одежде зарабатывает Воля.