Шантажирует Эрнста… Борисов расскажет о гей-романе ради спасения карьеры?

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Собчак может поделить кресло ведущей «Пусть говорят» с Дмитрием из-за «тесной связи» между ним и директором «Первого».

Слухи о голубом романе между ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым и директором «Первого канала» Константином Эрнстом давно заполонили закулисье Останкино. Многие считают, что именно Эрнст продвинул смазливого ведущего новостей на это «тёпленькое место».

Нетрадиционная ориентация Борисова — почти доказанный факт. Также бб это говорил Алексей Панин в своем видеообращении. Слишком много раз застукивали его с мужчинами вездесущие папарацци, да и отсутствие отношений с женщинами это подтверждает.

Эрнст же скрывается намного лучше, его «голубизна» всегда находилась на уровне слухов. Но слухи эти ходили аж с конца 90-х и до сегодняшнего дня не теряли актуальности.

Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец — видимо совет директоров наконец связал падение рейтингов «Пусть говорят» с не харизматичным и скучным ведущим. На замену Борисову должна была прийти Ксения Собчак, выпуски с которой уже анонсировали на сайте канала.

Однако недавно появилась информация о конфликте между руководством «Первого», Собчак и Борисовым. Telegram-канал «Только никому» рассказал, что Ксения и Дмитрий будут вести передачу поочерёдно, сменяя друг друга через неделю.

Светская львица постаралась развеять ненужные слухи, но лишь снова подтвердила наличие личных мотивов у участников конфликта. Собчак сообщила, что причины заморозки программы «не лежат в финансовой плоскости», а значит суть спора была в чём-то другом.

Видимо Борисов ради спасения карьеры шантажом заставил Эрнста оставить за собой кресло ведущего, из-за чего и возник этот спор. Раскрытие гей-романа подняло бы слишком большую шумиху, и ударило бы всему каналу целиком, а не только по одной передаче.

Так что руководству «Первого» не оставалось ничего, кроме как принять условия Борисова и оставить за ним место в «Пусть говорят».