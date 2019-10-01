Гадины! Лариса Гузеева снова унизила Сябитову и Володину в своем аккаунте

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Лариса из-за проблем в личной жизни срывается на коллег.

Василиса Володина и Роза Сябитова подтвердили то, что Лариса постоянно обижает и орет на соведущих. Лариса Гузеева несколько часов назад добавила stories, как проходят съемки нового сезона «Давай поженимся!». Лариса повернула камеру на коллег и попросила их сказать на камеру, что она на них не кричит, не оскорбляет. Только вот женщины не стали скрывать от публики, что Лариса позволяет себе лишние высказывания. Роза с Василисой спелись и рассказали публике, что Гузеева постоянно орет, и они побаиваются Ларису. Гузеева недолго думая снова унизила Сябитову и Володину неприятным словом – гадины.

Только вот гадина – это существо вызывающее брезгливость и отвращение. Лариса показала настоящее отношение к соведущим. В эфире Гузеева нападает обычно только на гостей, а как выключаются камеры, Лариса отыгрывается на Васе и Розе. Помимо оскорблений Гузеева вынесла это все в свой аккаунт, дабы получить удовольствие от своей власти. Почему Лариса довольствуется тем, что унижает и обижает людей?

Скорее всего, женщина нападает на коллег из-за проблем в личной жизни. Неоднократно в СМИ сообщали, что муж похаживает налево от телеведущей. По-видимому, эти походы участились, и Лариса переживает за будущее своей семьи. Мало приятного развестись под старость лет и остаться одной. Конечно у Ларисы есть дочка, которая будет стараться проводить время со звездной мамой. Но у нее своя жизнь и большую часть времени Леля проводит с друзьями, строит отношения, учится и еще много всего.