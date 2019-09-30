Бузову «купил» «Аэрофлот» или почему певица «извинилась» перед компанией?

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После многочисленных обид на авиаперевозчика Ольга вдруг воспылала к нему любовью.

В феврале этого года пресса пестрила заголовками о конфликте Ольги Бузовой с компанией «Аэрофлот». Певица грозилась подать в суд и требовала извинений. Ответ представителей авиаперевозчика не содержал раскаяния и лишь давал разъяснения по сложившейся ситуации. Теперь же певица сама «извинилась» перед компанией. Причем сделала она это путем рекламы своего обидчика: Бузову купил «Аэрофлот»?

Свежий пост Ольги был насыщен лестными словами в адрес авиакомпании. Более того, ведущая «Дома-2» писала о своем обидчике как о старом друге, несколько раз употребляя слово «мы». Очевидно, что февральский конфликт исчерпан, и этому поспособствовал весомый аргумент. Не секрет, что Бузова хватается за любую рекламу в стремлении заработать как можно больше денег. В этой связи можно предположить, что она забыла об обидах за определенную плату.

Между тем, конфликт была по-настоящему грандиозный. Сначала багаж певицы, в котором было и оборудование для концерта, был задержан. После чего компания доставила вещи Ольги, но в испорченном виде. В то время возмущению Бузовой не было предела, все stories были посвящены негативу в адрес «Аэрофлота».

К слову, ведущая телестройки могла и примириться с авиаперевозчиком. С момента конфликта прошло уже немало времени, и, возможно, представители компании смогли загладить вину перед певицей, о чем последняя просто не сообщила.