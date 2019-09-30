Конец модельной карьеры…18-летняя внучка Ротару неожиданно забеременела?

Сегодня, 15:00

Любовь, путешествия, брак — Евдокименко, видимо, всерьёз намерена окольцевать французского миллионера.

Пока София Ротару наслаждается беззаботной «пенсией», её 18-летняя внучка Соня буквально берёт от жизни всё. В столь юном возрасте Евдокименко может не только похвастаться армией поклонников и популярностью, но и, видимо, успехами в личной жизни. Так, Соня поделилась новым снимком в сети, где неожиданно засветила округлившийся животик. И это в то время, когда девушка только обрела успех за рубежом. Конец модельной карьере?

Действительно, складывается впечатление, что внучка Ротару забеременела: модели пристально следят за фигурой и лишний вес у Сони — практически невозможное явление. Подогревает догадки и хороший аппетит Евдокимовой, судя по снимкам из ресторанов в сторис модели. Видимо, отношения Сони и французского миллионера вышли на новый уровень. О возлюбленном внучки Ротару практически ничего не известно, но, по слухам, Марко Дюменил буквально души не чает в избраннице, балуя возлюбленную роскошными подарками и отдыхом заграницей. А потому, не удивительно, что Соня решила стремительно окольцевать миллионера и «связала» Марко ребёнком, хоть и придётся поплатиться модельной карьерой.