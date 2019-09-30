После 50 жизнь только начинается! Петросян изменяет Брухуновой с неизвестной блондинкой

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Пока молодая любовница ждёт Евгения Вагановича домой, он дарит подарки другой.

Ещё не стихли отношения юмориста Евгения Вагановича с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, как юморист увлёкся новой особой. Мужчина заявился с неизвестной девушкой в общественное заведение, где его засняли очевидцы. На снимке видно, что девушка приблизительно возраста Татьяны Брухуновой, но внешне полная противоположность: светлые волосы, более мягкие черты лица, стиль одежды более молодёжный. Стало известно, что из кафе незнакомка вышла не с пустыми руками. После они уехали вместе в неизвестном направлении. Как бы это абсурдно, не звучало, но многие считают, что Брухунова записывала Петросяна в пенсионеры, а как оказалось он молод в душе и, видимо, после 50 жизнь только начинается.

В последнее время можно наблюдать, что юморист занялся собой. Он посвящает много времени спорту, старается соответствовать последним пискам моды, ведёт блог. Пользователи предположили, что он изменяет Брухуновой с неизвестной блондинкой. Внешние изменения юмориста могут быть связанны также с молодой блондинкой. Может Евгений Ваганович решил оторваться под старость лет, а не грузиться проблемами? Он уже прошёл в своей жизни семейные отношения и, судя по его поведению, его больше не интересует «бытовуха».

Еще один наглядный пример показывает, что на чужом несчастье счастья не построишь. Татьяна Брухунова будучи личной помощницей Петросяна влезла в отношения Петросяна и Степаненко, разрешив их пару. Бывшие супруги до сих пор не могут поделить нажитое имущество.