Одинокая и заплаканная. Ларису Гузееву бросил муж?

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Ведущая намекнула, что стала страдать от одиночества и старается каждое утро встрепенуться от этого.

Известная телеведущая «Первого канала» Лариса Гузеева пребывает в сильном депрессивном состоянии.

«Единственное, что было хорошего за это лето – загар. Ужасный год», «Я сама себе делаю доброе утро. Я научилась ценить и видеть. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за внимание к моей скромной персоне и за вашу доброту», «Желаю вам всем надежды и милости», - пишет в своем Instagram Лариса.

Складывается ощущение, что в ведущей что-то надломилось. Лариса Гузеева признается, что впала в депрессию, не желает не с кем общаться и чувствует себя одинокой в этом мире. Ее фотографии говорят о потухшем, заплаканном взгляде. Она сильно похудела, осунулась. Из улыбчивой женщины-хохотушки с большим чувством юмора превратилась в «комок нервов». На передаче «Давай поженимся!» стала зачастую проявлять агрессию по отношению к Розе и Василисе, а также к участницам (лишь женский пол она почему-то стала ненавидеть). К мужчинам Лариса относится более лояльно, перестала рассказывать смешные истории о своем муже и вообще не желает заводить тему о личной жизни. В кулуарах шоу-бизнеса перешептываются, что ведущую бросил муж.

Их отношения стали стремительно угасать после того, как Лариса пережила смерть матери. Мама была дня нее другом, товарищем, плечом для слез. Когда Альбина Андреевна заболела онкологией – Лариса стала ухаживать за ней и сильно отдалилась от супруга. Игорь Бухаров стал пропадать с друзьями. Возможно, супруг Ларисы нашел себе кого-то и поэтому сейчас Лариса признается в одиночестве и депрессии. Она ищет поддержки в своих подписчиках, хотя раньше могла послать по матушке за любое неправильное слово. В ее постах прослеживается какая-то боль, ранимость. Очевидно, ведущая сломана.