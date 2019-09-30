Усыновление при живом родителе? Анна Михайловская может переписать сына на любовника-бизнесмена

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Актриса так напугала Тимофея Каратаева, что он побежал за помощью к юристам.

Героиня сериала «Капитанша» рвётся к звёздам не только в карьере, но и в личной жизни. Девушка год назад развелась с супругом, а уже сегодня публикует совместные снимки с любовником-бизнесменом Кириллом Шокотько. Неожиданно для всех Тимофей написал в Instagram, что решил задокументировать , что у него с Анной равные права на сына. Чего так испугался мужчина? Пользователи уверены, что к отчаянному поступку Каратаева подтолкнули мысли о том, что бывшая жена может переписать сына на другого мужчину.

Всем известный факт, что артисты много не зарабатывают, особенно в самом начале становления карьеры. Пара могла развестись из-за материальных трудностей в семье, ведь, Тимофей не пользуется такой популярностью, как Анна. Михайловская привлекательная девушка и ,видимо, поняла, что может жить лучше. Частый случай, когда малоизвестные артистки выходят замуж за таких же малопопулярных актёров и спустя время разводятся. Стремление к беззаботной жизни и богатству перевешивает семейные ценности.

Новый избранник Анны старше и перспективнее. 34-летний бизнесмен хозяин конторы по вложению денег в ценные бумаги. Хейтеры считают, что бывший муж испугался, что новый избранник Ани может усыновить Мирослава при живом родителе и в панике побежал к юристу. Что могла сподвигнуть мужчину неизвестно. Известно, он видится с сыном 2-3 раза в неделю и актриса его не ограничивает. Анна предпочитает молчать, а ситуацию с бывшим мужем не комментирует.