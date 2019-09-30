Пугачева тут бессильна...Галкин из-за связи с Дроботенко «вылетит» с детской передачи «Первого канала»

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Родители участников шоу «Лучше всех!» отказываются приводить детей из-за нетрадиционной ориентации телеведущего.

Хоть Максим и уверен в себе, но подмоченная репутация даёт о себе знать. Пользователи в сети призывают Эрнста уволить телеведущего из-за профнепригодности. Всему виной связь Максима с Сергеем Дроботенко. Яжматери возмущены, что мужчина с нетрадиционной ориентацией ведёт детскую передачу. Бунт начался после информации о возобновлённых отношениях Максима с бывшим коллегой. На странице артиста все больше негативных отзывов, если зрители с той же силой будут писать письма Эрнсту, то Максим «вылетит» пулей с детской передачи. Возможно, что Галкин именно по этой причине запустил тур по городам. Он понимает, что отдав предпочтение нетрадиционной любви, он поставил на чашу с весами карьеру.

Год назад об этом заговорил актёр Алексей Панин. Артист завёл разговор, о том, что Максим двуличный человек — днём живёт с пожилой женщиной, а ночью отдыхает с любовниками. Но никто не придал словам Алексея значения из-за дурной славы. Но теперь на видеообращение Панина все смотрят другими глазами, так как слова о пристрастии к запрещённым препаратам Билана оказались правдой.

Алла Борисовна всегда имела возможность повлиять на карьеру супруга и в чем-то помочь.

Но Галкин настолько заигрался, что Примадонна тут бессильна. Она могла договориться с продюсерами, но с родителями детской передачи так не получится.

«Лучше бы Нагиева поставили на место Максима, так будет спокойнее», «Я бы не отпустила своего ребёнка на эту передачу, одни геи вокруг!», — пишут на странице телеведущего. В Instagram Максим говорил о том, что работа артистом подразумевает под собой слухи и с этим ничего не поделать. Возможно, телеведущий таким образом пытался оправдаться перед зрителями.