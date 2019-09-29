Пошла на крайние меры ради мести Собчак? Настоящим отцом ребенка Мороз может быть не Богомолов, а Мишуков

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К этому привело расследование: бурный роман Дарьи с Владимиром никак не «вяжется» с заявлением актрисы о том, что она вот-вот подарит Константину очередного малыша.

За пару недель до предстоящей женитьбы Собчак и Богомолова общественность потрясла шокирующая новость. Дарья Мороз заявила о том, что незадолго до свадьбы Константина и Ксении у нее были тесные отношения с экс-супругом, а теперь она и вовсе ждет от него ребенка – так заявило новостное агентство «Лента.Ру».

И вроде бы все понятно, а тот, кто изменил однажды, изменит и второй раз, но, что-то тут явно не складывается. Дело в том, что на премьере нового сезона сериала «Содержанки» Даша ни на минуту не разлучалась с партнером по проекту Владимиром Мишуковым. 50-летний мужчина не только актер, но и профессиональный фотограф, который буквально с ума свел Дарью, ну или он так считал.

Некоторое время назад все больше разрастались слухи о том, что между Мороз и Мишуковым случился служебный роман, а сами актеры и не думали опровергать подобные новости.

А авторитетный телеграмм-канал «Антиглянец» и вовсе заявил о том, что коллеги актеров по съемкам рассказали о том, что между Дарьей и Владимиром буквально искры горят.

Но если у Мороз появилась новая интрижка, то какой смысл ей возобновлять отношения с Богомоловым, тем более, что у него свадьба, буквально «на носу»?

Дело в том, что Дарья, разумеется, не была в восторге от того, что Ксения посмела разрушить их счастливый брак, да еще и проявила наглость и уже замуж за Константина выходит.

Видимо, Дарья решила пойти на крайние меры ради мести Собчак и для того, чтобы сорвать торжество, она могла использовать Мишукова как, в некотором роде, орудие возмездия. Вроде и ребенок есть и свадьба может сорваться, а если повезет, то Ксения и вовсе уйдет «в закат», бросив Богомолова наедине со своими проблемами.

Но, к сожалению, для Дарьи, задуманный план так и не осуществился, а бракосочетание состоялось, да еще и с каким размахом.

Но, кто же тогда является настоящим отцом ребенка Дарьи? Если взять в учет бурный роман знаменитостей, вывод напрашивается сам собой: счастливым родителем является Владимир Мишуков, с которым у Дарьи, судя по слухам, интрижка.