«Голубой» прицеп Светлакова или зачем Незлобин променял ТНТ на СТС?

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Сергей и Александр даже жили вместе.

Экс-резидент Comedy Club покинул свою команду еще в прошлом году. Примечательно, что комик ушёл не один, а с Сергеем Светлаковым. Зачем же Незлобин променял ТНТ на СТС, ведь на канале ему были «открыты двери» (Александр даже снял сериал собственного производства «Незлоб»)?

Скорее всего, всё дело именно в его «друге» Сергее, ведь он хотел уйти по обоснованным причинам, которые не давали ему дальше расти и развиваться творчески. Неужели Александр был как «голубой» прицеп Светлакова?

О нетрадиционной ориентации Сергея давно ходят неутешительные для фанаток слухи. Даже Ксения Собчак сравнила его с «голубым» из-за маникюра на руках артиста и его стильного и чересчур ухоженного внешнего вида. Также не стоит забывать его образ рабочего из ситкома «НашаРаша» Ивана Дулина.

По известной информации, когда Незлобин только переехал в столицу по приглашению о работе, то комик проживал в квартире Сергея достаточно много времени. Многие так и не поняли секрет их близкой «дружбы».

Видимо, когда Сергей устал от тяжбы ТНТ и решил перейти на СТС, то позвал с собой своего, видимо, любовника Незлобина. Александру же не ничего не мешало уйти, ведь даже на сцене Comedy Club он был уже не востребован из-за появления новых и молодых талантов.

Возможная любовная связь артистов на СТС переросла ещё и в деловые отношения, ведь на СТС Сергей и Александр начали совместную работу над шоу, сериалами и фильмами.