Пынзарь придёт в ярость…Богатый любовник Евгении Феофилактовой подарил ей загородный особняк за 150 млн рублей

Сегодня, 09:00

Бывшие подружки, а ныне главные соперницы ненавидят друг друга, и каждая пытается переплюнуть свою коллегу по «Дому-2».

О дружбе, а потом громкой ссоре двух бывших участниц скандального телепроекта «Дом-2» ходят легенды. И Дарья Пынзарь, и Евгения Феофилактова не могут простить друг другу успешности. Сначала семья Пынзарь обзавелась бутиком модной одежды, за ними повторила и семья Гусевых. Затем Женя развелась с Антоном и стала воспитывать Даниэля в одиночку. Антон алиментами не помогал и грозился забрать бутик модной одежды «Boutique Gusevy» у Феофилактовой. Тогда парочка Сергей и Даша оказались на его стороне и тихонько злорадствовали в своих соцсетях, намекая на то, что она неудачница. Около 3 лет девушка старалась заработать деньги и у нее получилось. За последний год: Женя поднялась в бизнесе, стала актрисой и занялась профессионально модельным бизнесом. Дарья же наоборот: получила огромный долг в Турции, продала коттедж и закрыла бутик модной одежды, сейчас торгует только через свою соцсеть в шоуруме.

Из-за кредитов и долгов ей запретили покидать чужую страну и сейчас Даша с супругом тщетно стараются что-то предпринять. А неделю назад, от инсайдеров стало известно, что богатый любовник Евгении Феофилактовой подарил ей загородный особняк за 150 млн рублей в Подмосковье. А это значит, что «подружка» Даша Пынзарь придет в ярость и сойдет с ума от зависти. Кроме того, мужчина оказался влиятельным человеком: приобрел журнал, выкупил у Гусева часть бизнеса от бутика и подарил главную роль в российском телесериале. За это время Даша успела лишь залезть в долги, сделать несколько пластических операция на лице и теле, и тщетно сидеть на диете.

Любовник Евгении предложил ей выйти замуж. Девушка пока не соглашается, поскольку боится второго замужества, как с Антоном Гусевым. На данный момент Антон Гусев и Виктория Романец всячески «хайпуют» в прессе и на телепередачах, а его сын Даниэль, возможно был подвержен издевкам за это со стороны сверстников. Но кого это волнует?