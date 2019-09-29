Привыкает просыпаться одна… Волочкова «спалила» расставание с любовником

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Малику надоело терпеть «алкоголизм» балерины?

Анастасия показала в своих историях Instagram своё повседневное и несчастное утро. Балерина привыкает просыпаться одна, ведь на кровати с Волочковой не было её любимого мужчины, вместо него артистка гладит обычные складки одеяла, чем «спалила» расставание с любовником.

По информации из открытых источников, любовником Анастасии был Малик — охранник спа-салона красоты. Возможно, что мужчине надоело терпеть «алкоголизм» балерины, ведь Волочкова каждый вечер пьёт вино и курит кальян после посещения свой любимой бани.

Даже дочь Анастасии общается с родной матерью через силу и «издевается» над ней прямо на видео. Видимо, именно из-за проблемы общения с Ариадной балерина и начала злоупотреблять алкоголем. Ребёнок — это самое дорогое в жизни женщины, а когда она не может полноценно заботиться о ней и следить за взрослением — сердце кровью «обливается».

Впрочем, Волочкова сама довела до того, что Ариадне попросту стыдно за родную мать из-за её вечных выходок на публике. Сейчас же, когда ушёл ещё и Малик, Анастасия может совсем погубить себя, заливая боль от одиночества алкоголем.