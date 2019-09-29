Унитазы в студию! Елена Малышева опозорила Продеуса на всю страну

Сегодня, 03:00

Врач решила поиздеваться над своим коллегой перед зрителями программы «Жить здорово!».

Известный врач России и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева не раз подвергалась критике, как со стороны органов здравоохранения, так и обычных телезрителей. На этот раз Елена решила рассказать населению страны важную деталь: как правильно ходить в туалет? Для этих целей в студии установили два унитаза, на которые села обычная наблюдательница из зала и доктор медицинских наук Андрей Продеус. По сценарию они должны показать, как испражняются в туалете и как правильно пользоваться унитазом. И это на федеральном канале! Но, больше всего зрителей ужаснули слова Малышевой, которая публично стала издеваться и позорить Продеуса. Ведущая программы заявила, что Андрей Продеус, как детский врач должен в первую очередь на своем личном примере показать России, как это делать.

Почему же она сама туда не села? Малышева убеждена, что после того, как Продеус назвал каннибализм – нормальным явлением и что человеческое мясо есть можно, ему пора реабилитироваться таким способом, сидя на унитазе. Ведущая стала смеяться и попросить поддержать врача аплодисментами, одновременно рассказывая о том, что только Продеус знает как правильно ходить по большому. Очевидно, Елена просто решила за что-то его проучить. На что Андрей Петрович покраснел и стал прикрывать лицо рукой от неловкости. Врачу словно было стыдно за ее жесткую шутку в студии и за сложившуюся ситуацию.

Появилась версия, что конфликт между Андреем и Еленой уже не первый месяц. Якобы Малышева проявляет симпатию к врачу Герману Шаевичу Гандельману, а одинокий Продеус хорошо знаком с ее мужем. За кулисами «Первого канала» разгорается настоящая любовная драма. Замужняя Елена Малышева не скрывает, что еще со студенчества влюблена в Германа Шаевича. Продеус же наоборот, как замкнутый и закрытый человек не поощряет таких проявлений на работе. В частности, его возможно задевает тот факт, что Малышева ранее пыталась устроить его личную жизнь и даже проявляла знаки внимания. Но, в какой-то момент переключилась на высокого и импозантного Гандельмана. Не исключено, что Продеус мог рассказать супругу Малышевой о ее близких отношениях с Гандельманом. И сейчас главный врач страны мстит ему за это подобным способом.