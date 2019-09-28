У Бочкарёвой нашли наркотики. В Сеть «слили» видео задержания «Даши Букиной»

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Кокаин в трусах — звезда «Счастливы вместе» сама все признала.

Несколько часов назад в Сети появилась информация: наряд ДПС остановил автомобиль известной актрисы Натальи Бочкаревой (Даша Букина из «Счастливы вместе»). Работников смутило странное поведение артистки, и были отмечены явные признаки наркотического воздействия. После вопросов «в лоб» Бочкарева отпираться не стала и призналась, что в ее трусах есть наркотики. В данную новость поверили не все, а сама Наталья была возмущена «уткой» СМИ. Но, каково удивление, ведь в Сеть «слили» видео задержания «Даши Букиной», где она призналась во всем сама.

На видео отлично видно, что у Бочкаревой действительно нашли наркотики. 0,69 грамма кокаина в трусах оказались правдой, несмотря на опровержения. Как сообщают СМИ, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ей грозит 3-10 лет в местах лишения свободы, но пока подробности не разглашаются. Возможно, дело «замяли» еще давно, но кто-то из снимавших людей продал его за приличную сумму. Теперь Бочкареву ожидают неприятности.

Видео появилось в Telegram-канале 112 (https://t.me/ENews112), а затем на сайте информационного агентства «Версия.Инфо».