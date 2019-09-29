Жизнь с привидением или как Бородина публично «унизила» Омарова

Сегодня, 10:00

Ксения намекнула на бесхребетность «Зины».

Не секрет, что в паре Ксении Бородины и Курбана Омарова возникают постоянные упреки и разногласия. Знаменитости отправились в путешествие по США, видимо, в надежде скрепить узы брака. Но, судя по всему, безуспешно: накануне Омаров, по слухам, избегал близости с женой, теперь же, Бородина публично «унизила» его.

Супруги регулярно делятся впечатлениями от поездки в Instagram. В очередном посту речь зашла о привидениях, и Курбан, желая придать ролику живости спросил жену, не боится ли та призраков. Бородина не смогла ответить безобидной шуткой и сострила: «Когда живешь с привидением, уже ничего не страшно». «Хорошо…», - прошептал себе «под нос» Омаров, после чего отвернулся от супруги и ушел. Улыбка на лице «Зины», как его называют хейтеры, в одно мгновение стала «натянутой», а в голосе слышались нотки обиды. Очевидно, что жизнь с привидением – это отсылка к бесполезности и аморфности Курбана, о чем неоднократно писалось в СМИ. Ведущая «Дома-2» в очередной раз продемонстрировала свой язвительный характер и доминирующее положение в семье.

Остается лишь надеяться, что поводом для такой колкости не стал поступок Омарова накануне, когда он гонялся за птицей всю ночь, предположительно, избегая жену в постели. В противном случае, взаимные обиды, месть и конфликты, похоже, уже стали неотъемлемой частью супружеской пары.