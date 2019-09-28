Сколотый зуб и опухшие губы: Бузова «спалила» последствия разгульной ночи во Владивостоке

Сегодня, 18:00

Оля изо всех сил пыталась скрыть изъяны, но слишком широко раскрыла рот.

Ольга Бузова сейчас отдыхает во Владивостоке после очередного отведенного концерта. По всей видимости, ночка у певицы «удалась», так как девушка «спалила» сколотый зуб и опухшие губы.

Сегодня днем Оля отправилась покорять морские просторы вместе с друзьями на яхте. Девушка веселилась, выпивала, праздновала, но ее эмоции стесняли последствия разгульной ночи. Как бы Бузова не старалась по минимуму растягивать улыбку и делать губки «уточкой», но она не смогла скрыть проблемы с полостью рта.

Вполне возможно, что губы певицы распухли от алкоголя и неконтролируемого поедания морепродуктов, ведь известно, что такая пища в больших количествах может вызывать аллергическую реакцию.

А вот как Оля умудрилась сколоть зуб, не понятно. Вероятно, артистка могла где-нибудь упасть, будучи «навеселе». Также, выкладывая сторис в Instagram, Бузова не заметила кусочек еды на зубе, чем еще больше повеселила хейтеров.

Впрочем, Оля уже привыкла к тому, что периодически становится «дежурным клоуном» для своих подписчиков, и, сколько бы над ней не смеялись, Бузова продолжает радовать поклонников.