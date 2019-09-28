Экс-участница «Дом-2» Романец обвинила официантку в краже 20 млн. ради наживы?

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Жажда славы, конфликтность и эпатаж – эти слова полностью описывают Викторию, которая могла пойти на крайние меры ради собственной выгоды.

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» в эфире Первого канала заявила о том, что в ресторане у нее украли сумку, в которой находилось 20 миллионов рублей. Виктория посчитала, что преступление совершила сотрудница заведения, которая обслуживала столик в тот злополучный вечер.

Пара Виктории Романец и Антона Гусева утверждает, что владеет собственным бизнесом, недвижимостью в столице и целым парком автомобилей. При этом, правда, Антон и Вика не гнушаются посещением скандальных ток-шоу. Несколько раз они становились героями проекта «На самом деле» и обвиняли помощницу по хозяйству в краже. Но подписчики выяснили, что и сама домработница, и охранник пары — всего лишь приглашенные актеры.

На этот раз Антон и Виктория пришли в студию Первого канала на шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать, как стали жертвой кражи в московском ресторане. Участница «Дома-2» в заведении вела себя крайне мерзко: положила ноги на стол, орала на персонал и вела себя крайне пафосно.

Виктория уверена, что в отместку сотрудница заведения украла у нее сумку с деньгами. По словам Романец, в ней находилось двадцать миллионов рублей на новый бизнес-проект.

Судя по тому, насколько девушка любит быть в центре скандала, более, чем вероятно то, что подобную выходку она затеяла только ради того, чтобы пропиариться. В худшем случае, если она сделала это ради «наживы», таким образом, решив за счет бедной официантки пополнить свое материальное благосостояние.

Стоит отметить, что Романец даже подралась в этом же ресторане, что только доказывает тот факт, что она захотела отомстить и избрала столь изощренный способ, благодаря которому, она может еще и получить материальную выгоду.