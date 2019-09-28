Рыженькая из «Ольги» не приняла ислам: Несчастная любовь «убила» в Романовиче актера

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Перспективный артист ушел из кино, предпочтя одиночество и самобичевание.

Молодой и очень талантливый актер Сергей Романович почти не играет в театре и не снимается в кино. Почему? Все дело в вероисповедание, принятом Сергеем, и в несчастной любви, которая «убила» в нем актера.

В двадцатилетнем возрасте молодой человек начал следовать законам ислама. Принятая им религия кардинально отразилась на всех сферах жизни актера, особенно на романтической и творческой.

Дело в том, что во время съемок в сериале «Ольга», как писали СМИ, между Романовичем и актрисой Ксенией Сурковой пробежала искра. Актеры настолько качественно отыгрывали любовь между сериальными персонажами, что не осталось никаких сомнений – Сергей и Ксюша действительно любят друг друга.

Но, к сожалению для артиста, чувства молодой девушки не преодолели религиозный барьер. Рыженькая из «Ольги» не приняла ислам. По всей видимости, это был невероятный удар по эгоистичной натуре Романовича. Ведь с первой женой Александрой экс-супруги сыграли свадьбу по всем законам мусульманства. Вероятно, парень настолько остро отреагировал на отказ, что не только решил прекратить поиски спутницы жизни, но и сниматься в кино.

Сейчас Сергей все же снимается в некоторых картинах. Но к их выбору подходит особо тщательно. Если в кадре нужно делать что-то чуждое, от роли Романович отказывается. Это сильно ударяет по кошельку и, объективно, не дает раскрыться таланту артиста в полной мере.