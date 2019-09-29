Бросил в нищете и голоде или почему Басков оставил внебрачных детей на волю судьбы?

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У натурального блондина с темными «корнями» есть дочь – именно в этом уверена родившая «копию» Николая поклонница.

Довольно частое явление для звезд шоу-бизнеса, когда им то и дело приписывают романы на стороне, а по стране то и дело объявляются внебрачные дети.

Не стал исключением и Николай Басков. И если подобных случаев у него полно, то пара из них точно имеет вполне правдоподобные основания.

Известно, что Виктория Лопырева долгое время состояла в отношениях с Николаем Басковым и дело даже шло к свадьбе, когда поклонники заметили беременный живот модели.

Но счастливого конца у этой истории не случилось. Лопырева забеременела и спустя некоторое время все узнали о романе Виктории с Игорем Булатовым. Практически сразу после этой новости Басков открестился от отцовства, будто бы с облегчением перекладывая ответственность за малыша на плечи нового возлюбленного модели.

И пока фолловеры звезд оживленно спорят по поводу того, кто же все-таки является отцом ребенка Лопыревой, стоит рассмотреть еще одного кандидата на роль наследника Баскова. Да, это не единственный предполагаемый малыш артиста.

Дело в том, что одна из поклонниц Николая не так давно заявила о том, что ее дочь является наследницей Баскова. В доказательство к этому, девушка приложила коллаж с фотографиями дочурки и самого Николая. Многие отметили, что между ними есть поразительное сходство.

Женщина проживает в Пензе и всячески привлекает внимание Николая к собственной персоне, но он остается непреклонен.

Комментировать ситуацию золотой голос России не спешит, но официальных заявлений по этому поводу он не дает.

Так неужели Николай, зная о том, что где-то там у него растет юная наследница, совсем не интересуется тем, как она живет? Ведь более чем очевидно, что ее мать из абсолютно простой семьи и она, проживая одна, практически не в состоянии обеспечивать дочь всем необходимым. Разумеется, в отличии от Виктории Лопыревой, которая проживает с крупным бизнесменом и в состоянии воспитать сына без помощи Николая.

Вполне вероятно, что девочке, мать которой не работает, приходится воспитывать дочь в нищете и голоде, в то время, как ее предполагаемый отец развлекается как может и слышать ничего не хочет о малышке, оставив ее на волю судьбы.

И уж тем более, если взять в учет тот факт, что для Баскова совсем не существенной стала бы сумма, например, в 50 тысяч рублей, а вот для матери-одиночки, это была бы существенная помощь в содержании малышки. Это, разумеется, в том случае, если генетическая экспертиза подтвердит родство певца с девочкой.