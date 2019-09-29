Чувство вины или почему Удовиченко позволяет 31-летней дочери сидеть на своей шее?

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Актриса оправдывает Машу и не спешит учить девушку самостоятельности.

Судьба артистки Ларисы Удовиченко сыграла с ней злую шутку. Некогда популярная любимица не только публики, но и мужчин так и не обрела истинного счастья или постоянного спутника жизни. Также, женщина все еще «воспитывает» и содержит свою 31-летнюю дочь.

После школы девушка попробовала себя в сфере экономики, модельного и актерского мастерства, но неудачно. Сейчас Мария Удовиченко живет в Италии и изучает режиссерское искусство за счет известной матери. Так почему Удовиченко позволяет 31-летней дочери сидеть на своей шее?

Вполне возможно, что актриса испытывает глубокое чувство вины, так как не смогла подарить девочке счастливое детство. Дело в том, что последний брак Ларисы не был удачным из-за игромании мужа. Женщина не чувствовала себя в безопасности, а с супругом на фоне этого постоянно возникали ссоры. Конечно, такая нестабильная семейная обстановка сильнейшим образом отразилась на ребенке.

Еще одним фактором может являться попытка Удовиченко компенсировать свое несчастное детство через гиперзаботу о Маше. Так как родители Ларисы ушли из жизни, когда Удовиченко была совсем юной, актриса недополучила материнской любви. Вероятно, это сказалось на воспитании девочки, которая так и не повзрослела и не стала самостоятельной.