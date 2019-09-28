Уже развелись? Беременная Нюша бросила мужа ради Качера

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Коллегам по цеху давно приписывали роман. Теперь певица сняла кольцо и показала округлившийся животик.

Как только Артем Качер и Нюша приступили к созданию нового совместного трека, поклонники заметили, что между молодыми людьми промелькнула искра. В силу трудоемкого рабочего процесса, артистам приходилось много времени проводить вместе, а романтическая направленность песни, видимо, только разожгла страсть в паре.

«Мы с первого аккорда почувствовали общий ритм, с первой минуты сложился дуэт», – рассказала девушка.

Теперь, глядя на Instagram Нюши, становится понятно, что между артистами роман. По всей видимости, Нюша даже бросила мужа ради Качера. Девушка теперь ходит без обручального кольца и ждет второго ребенка.

Так неужели певица развелась с Игорем Сивовым из-за беременности от Артема? Вполне возможно, тем более, в последнее время Нюша не публикует фотографии с мужем и не выходит с ним в свет. Также поступает Качер в отношении своей девушки. Артисты только и делают, что наслаждаются обществом друг друга, продолжая радовать фанатов, мечтавших о том, чтобы молодые люди не только выступали в дуэте, но и вступили в романтические отношения.