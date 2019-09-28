В «Сваты» через постель? Анну Кошмал заменит Мирослава Карпович

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Актриса нашла общий язык с режиссером сериала. Теперь Женю будет играть актриса сериала «Папины дочки».

Всеми любимый народный сериал «Сваты» претерпевает большие изменения в актерском составе. Актриса Анна Кошмал отказалась от роли в сериале, поскольку ждет ребенка. На место Жени Ковалевой сначала устроили кастинг, но искать долго не пришлось. 33-летняя Маша Васнецова, она же Мирослава Карпович из «Папиных дочек» в ближайший сезон заменит Аню, сообщает телеграм-канал «Медиакиллер». Мирослава признана самой сексуальной женщиной России и снялась в фотосессии мужского журнала MAXIM. По сообщению издания, появилась версия о том, что один из режиссеров сериала «Сваты» и «продвинул» Мирославу на самую обсуждаемую роль в сериальном бизнесе. Любовником Карпович называют 48-летнего женатого Андрея Яковлева, который был автором и капитаном команды КВН

«Ворошиловские стрелки», он же является автором студии «Квартал-95».

Зрители негодуют из-за того, что на высокооплачиваемую роль можно пробиться через постель? Яковлев женат, у него двое детей и вроде бы счастлив в браке. Мирослава наоборот, за 33 года так и не встретила своего мужчину, детей нет, а о ее романах никогда не ходили слухи. После роли в сериале «Папины дочки» - она стала заложницей одного образа, ее не берут даже самые молодые режиссеры. Карпович редко снимается в кино, иногда играет в театре. Прототип Жени Ковалевой – может стать для нее спасательным кругом в карьере актрисы. Вот только зрители привыкли к другой девушке, более сильной характером и духом. Сможет ли новая Евгения оправдать надежды зрителя и актерского состава – покажет время. Стоит отметить, что Федор Добронравов, вероятно отнесся скептически к таким переменам. Ведь за много лет работы с Кошмал, он воспринял ее, словно родную дочь и даже учил играть на гитаре для образа в «Сватах». Сейчас, новый сезон готовят к выпуску уже в 2019 году, но пока съемки заморожены.

Из-за политической обстановки между Россией и Украиной съемки были задержаны на целых два года. Только с приходом к власти бывшего сценариста «Сватов», а ныне президента Украины Владимира Зеленского – актеры получили возможность вновь посещать Украину. Все, что было снято в Украине – вырезали из сезона и не покажут. На протяжении долгих лет были запрещены показы сериала в Украине, что сильно огорчало украинских телезрителей. Сейчас для Зеленского – это еще один источник дохода, поэтому президент всеми силами пытается возродить отношения российского и украинского кинематографа.