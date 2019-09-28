Гостиница Ротару на грани разорения или как певица борется за свой бизнес?

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София предпринимает отчаянные шаги, чтобы завлечь постояльцев.

В 2009 году София Ротару открыла свою собственную гостиницу в Ялте под названием «Villa Sofia». Изначально гостиница была предназначена для богатых персон, так как цены там были баснословно высокие. Однако времена меняются.

После присоединения Крыма к России Ротару заявила, что больше не будет появляться в своей гостинице и, скорее всего, совсем забыла про нее, так как отзывы оставляют желать лучшего.

Сейчас гостиница находится практически на грани разорения, так как постояльцев там совсем нет. Причин этого может быть несколько. Во-первых, все знают, как Ротару относится к России, соответственно, россияне могут из чувства гордости не посещать гостиницу. Во-вторых, отзывы постояльцев просто ужасны, они говорят, что это не стоит таких денег, персонал очень грубый, и в целом, это напоминает максимум 3-звездночный отель.

Но в любом случае этот бизнес необходимо поддерживать на плаву, так как София уже не в том возрасте, чтобы колесить по стране с концертами и зарабатывать миллионы. Она давно уже не выступает часто. Поэтому гостиница – это ее источник дохода. И чтобы хоть как-то привлечь посетителей она идет на отчаянные меры. Цены снизили наполовину, то есть сейчас проживание на «Villa Sofia» доступно для обычный смертных. Номер, который раньше стоит больше 80 тысяч рублей - теперь можно снять за 40.

Тем не менее, очевидно, что не цены нужно было исправлять, а качество как персонала, так и всей гостиницы в целом, так как именно это вызывает недовольство у постояльцев.