Избавила от «мании величия» или как Пугачева «упекла» Агузарову в психбольницу?

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Желание «Инопланетянки» затмить Аллу Борисовну сыграло с ней злую шутку, за что она и поплатилась.

Жанна Агузарова с самого детства стремилась к одной единственной цели: попасть в Москву, стать знаменитой и затмить своим талантом саму Пугачеву. И ей, вероятно, так просто это с рук не сошло.

На сцену Агузарова пробивалась долго, приложив немало усилий к тому, чтобы ее заметил хоть кто-то. И когда Жанна все-таки попала на сцену, Алла Борисовна уже была состоявшейся и весьма известной артисткой. Благодаря своему нереальному голосу и экстравагантному стилю в одежде Агузарова начала быстро набирать популярность среди соотечественников. Она с первых дней покорила людей своим талантом, искрометностью и полной отдачей мечте всей своей жизни. А Примадонна, как известно, конкуренцию не терпела никогда.

Королева эпатажа со своей группой «Браво» была на пике своей популярности, когда внезапно пропала со сцены.

Дело в том, что на одном из последних концертов группы, на сцену ворвались вооруженные люди в милицейской форме. Возникших проблем вполне было избежать, если бы у коллектива имелись хотя бы какие-нибудь документы, подтверждающие правомерность их творческой деятельности. Но последнее, чем пожелали озадачиться музыканты, была бумажная волокита.

На суде Агузарова давала такие фантастические ответы, что судьи лишь посмеивались и в конце концов «упекли» её в психбольницу, предварительно направив на психологическую экспертизу. Но несмотря на искуснейший «троллинг», Жанне было не до смеха: когда её уводили, она не выдержала и разрыдалась.

Было более, чем очевидно то, что подобный выпад правоохранительных органов был спланирован кем-то из тех людей, которым помешала популярность Агузаровой. Они придирались буквально ко всему и даже черный брючный костюм отнесли к намекам на фашизм. Судя по всему, кто-то точно знал о том, что у Жанны и ее группы были проблемы с документами и решил избавиться от нее таким способом.

Одной из тех, кому могла помешать слава «Инопланетянки» стала Алла Борисовна. Она, как никто другой желала вытеснить Жанну со сцены. Ведь та, в свою очередь, изъявила желание «потягаться» с легендой СССР. Видимо, с этой «манией величия» Жанна и попала в психбольницу. Лечили ее там не так уж и долго, но, когда она вернулась обратно, стала абсолютно другим человеком, о чем и рассказали участники ее группы

Стоит отметить, что во времена СССР все крайне уважительно относились к Пугачевой и даже побаивались пойти против нее, а те, кто отказывался потакать ее прихотям или затмевал ее талантом, мгновенно оказывались «за бортом» шоу-бизнеса без права на возвращение.