Марина Африкантова в депрессии из-за нападок Капаклы

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Участница «Дома-2» переживает эмоциональный стресс из-за выходок своего молодого мужа.

У Марины Африкантовой и Романа Капаклы очень большая разница в возрасте, она составляет целых 11 лет, что не может не посеять зерно сомнения в искренности их отношений. Так как в 21 год молодому парню хочется еще нагулять, повеселиться, а не быть обремененным узами брака. Однако пара уверяет, что они прекрасно понимают друг друга. Но, видимо, не все так гладко, как они говорят.

Своим подписчикам Марина пожаловалась, что находится сейчас в состоянии депрессии, на неделю выключила телефон, чтобы ее никто не трогал. Также она пояснила, что в такой ситуации может помочь только время.

Вполне возможно, что молодожены переживают сейчас семейный кризис. Может быть Роман понял, что лишился свободы и устраивает скандалы Африкантовой, а она ушла из-за этого в глубокую депрессию и не хочет ни с кем говорить.

Масла в огонь может также добавлять и мама Марины, с которой Капаклы не раз уже ссорился из-за того, что та, вмешивается в отношения пары. Однако может быть материнское сердце чувствует, что такой мужчина как он не годится для ее дочери и просто пытается ее защитить.

Как бы ни говорили, что противоположности притягиваются, это совсем не об отношениях, потому что невозможно жить с человеком, с которым тебя не связывает ничего общего. Вероятно, стоит ждать, что Марина вскоре устанет от нападок Романа, и браку придет конец.