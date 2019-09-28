Преступление и наказание. Ивлеева не сможет иметь детей после измен Майами с Элджеем

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К этому выводу привели ряд обстоятельств и завистливые взгляды Анастасии в сторону беременной Галич.

Анастасия Ивлеева и Элджей пару недель назад раскрыли свой брак, после чего на них посыпалась гора поздравлений от подписчиков и фолловеров. Пара вместе чуть больше года. В их отношениях бывало всякое. И ссоры и конфликты, а пару раз молодые и вовсе были на грани расставания, но мало кто знает о том, что прежде чем вступить в отношения с рэпером, Анастасия встречалась с Олегом Майами.

Пара никогда не комментировала свои отношения на публике, но и не скрывала их. Все вокруг только и говорили о том, как Олег и Настя подходят друг другу. А после выхода совместного клипа поклонники и вовсе заговорили о предполагаемой помолвке.

Но не тут-то было, Майами и Ивлеева резко «разбежались», а Анастасия, недолго думая, закрутила очередную интрижку с Элджеем. Их все чаще видели в общественных заведениях, мило «воркующих» в романтической обстановке. И это спустя всего несколько дней после расставания с Олегом.

Сам парень ходил хмурый, практически перестал выкладывать посты в Instagram, а на все расспросы о Ивлеевой отвечал негативом и агрессией. Судя по его реакции, можно сказать, что распалась пара явно не по обоюдному желанию.

И вот, новый скандал: СМИ, все как один, засветились заголовками о том, что Анастасия легла в больницу с внематочной беременностью, а Элджей в это время укатил на отдых, совсем позабыв о том, что его благоверной требуется забота и поддержка. Все случилось очень быстро и преступление, и наказание. Ведь подобные проблемы со здоровьем могли вылиться не только в то, что Анастасия не сможет иметь детей, но и летальный исход, в худшем случае.

Многие даже обрадовались подобной новости, намекнув на то, что Анастасия получила по заслугам. Посчитав, что это ее Бог наказал и все это из-за измен Майами. Ведь, судя по тому, что она не очень-то и расстроилась, разорвав отношения с Олегом и буквально моментально вступила в отношения с Элджеем, она долгое время крутила интрижку сразу с двумя и в итоге ушла к рэперу.

Сейчас Ивлеева и Элджей законные супруги и никто даже не вспоминает о том, как они познакомились, вот только детей у пары по-прежнему нет. Судя по тому, как Анастасия смотрит в сторону своей беременной подруги, она мечтает о детях, но, вероятно, у нее ничего не получается.

Анастасии даже пришлось ограничить общение с Идой Галич. Девушки практически перестали общаться, а на общих мероприятиях Настя даже не смотрит в ее сторону. Более, чем очевидно то, что ей больно находиться рядом с подругой, ведь она, судя по всему, раз и навсегда лишилась возможности познать радость материнства.