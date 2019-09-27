«Магия» денег или почему звезда «Битвы экстрасенсов» «льет помои» на конкурентов

Вчера, 23:00

Николь Кузнецова «пляшет под дудку» НТВ?

Не секрет, что экс-участница шоу «Битва экстрасенсов» покинула ТНТ и начала сотрудничать с НТВ, получив должность эксперта. Поводов для сомнения в наличии сверхспособностей у 31-летней женщины предостаточно. Но на днях белая ведьма дала еще один: начала нелестно отзываться о коллегах. Очевидно, что звезда проекта «льет помои» на конкурентов для увеличения собственных доходов. Кроме того, во всем этом может быть след вражды телеканалов. Видимо, теперь Николь, перенесшая множество операций из-за врожденного заболевания, «пляшет под дудку» НТВ.

Кузнецова опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно раскритиковала целителей, знахарей и прочих колдунов. При этом себя к этой категории женщина, разумеется, не отнесла. По словам Николь, вылечить ребенка можно, обратившись к врачу, либо с ее помощью. Причем в заключении экстрасенс написала слово «аминь» — конец молитвы, после чего сама же назвала религию мистикой. Поразительно, как бизнес-леди умудряется противоречить себе в одном посту, называть конкурентов «шакалами» и одновременно вселять веру в магию. Если магия и существует, то должно быть, ее специальность — «магия» денег. Кузнецова имеет неплохой доход от своего магазина «чудодейственных» амулетов. Зарабатывает на рекламе косметики, одежды, другими словами, ничем не отличается от остальных блогеров соцсети.

За подобными выходками Николь вполне может стоять руководство НТВ. Телеканал конкурирует с ТНТ, и острое словцо в адрес «врага» от популярной ведьмы, без сомнений, убедит часть зрителей сменить любимую передачу.