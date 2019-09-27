Экс-наркоман в пролете! ТНТ сделает «Холостяком» не Гуфа, а Дурова?

Сегодня, 19:13

Продюсеры шоу остановили выбор на «эталоне успешного мужчины».

Создатели шоу «Холостяк» на ТНТ наконец-то отреагировали на слухи о том, что разбивать девичьи сердца в новом сезоне проекта будет Алексей Долматов, он же рэпер Гуф. Продюсеры заявили, что действительно рассматривали кандидатуру 40-летнего исполнителя на пост главного холостяка страны, но в последний момент передумали, остановив выбор на человеке более благонадежном и успешном, нежели скандальный рэпер. Тайного героя программы нарекли «эталоном образа настоящего успешного мужчины». И кто как не бизнесмен Павел Дуров наиболее соответствует этому описанию?

Во первых, Павел холост и знаменит. Создателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» знает даже школьник. Во вторых, он успешен. Состояние Дурова исчисляется миллионами долларов, а его фамилия не раз фигурировала в списке журнала Forbes. В-третьих, Дурову 35, а его репутация по-преждему девственно чиста и не запятнана (по этим критериям экс-наркоман Гуф точно в пролете!).

И хотя список претендентов на роль нового «Холостяка» растет с каждым днем (в нем комик Руслан Белый, актер Милош Бикович, футболист Федор Смолов, сын главного «Есаула» страны Родион Газманов, и даже скандальный интернет-фрик Гоген Солнцев), надо отметить, что участие в шоу самого «закрытого» миллионера страны поднимет рейтинги телепроекта до небес, чего собственно и хотят продюсеры.