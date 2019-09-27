Шепелев потирает руки! Гусев и Романец устроили псевдоскандал с «кражей» 20 миллионов

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Ниже падать некуда — «богачи» из «Дома-2» пробили очередное дно.

Великие и ужасные «олигархи», получившие известность в рассаднике скандалов под названием «Дом-2», вновь приняли участие в шоу «На самом деле» у Дмитрия Шепелева. Взялись за старые разборки с подлыми воришками, посягающими на несметные миллионы, но на этот раз раздули все до невообразимых масштабов. Гусев и Романец устроили псевдоскандал с «кражей» 20 миллионов: Виктория заявила, что официантка украла из ее сумочки 20 миллионов рублей, но перед этим парочка нахамила девушке.

Давно известно, что богатая и пышная жизнь этих людей — пыль в глаза доверчивой аудитории, а образ бизнесменов — ложь и желание казаться успешными. История начиналась по классике и с присущим молодым людям непристойным поведением: возлюбленная Антона задрала ноги на стол, а после замечаний и пререканий ненадолго отлучилась — после возвращения Гусевым и Романец была обнаружена пропажа.

В эфире Первого канала бывшие участники «Дома-2» сообщили о встрече с бизнес-партнером и обвинили официантку в срыве столь важного мероприятия и похищении денег. Шепелев наверняка потирает руки, ведь телеведущий в очередной раз получил возможность «нажиться» на кривляниях Антона и Виктории!

Романец и Гусев не первый раз участвуют в съемках «На самом деле»: однажды они приходили на ток-шоу и обвиняли домработницу в краже, но потом правда всплыла — женщину снималась в российских сериалах и потому никак не могла работать в доме Антона и Виктории, но парочку это словно ничуть не заботило.

К тому же передача Шепелева «славится» постановками и организацией «грызни» со скандалами. Гусев и Романец отчаянно выпрыгивают из штанов, чтобы показать собственный достаток, но каждый раз их ложь разоблачают, а те не собираются останавливаться и вновь атакуют федеральные каналы ради получения дешевой популярности.